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Atienden las necesidades de Barrio Vergel

Por Rolando Morales

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Atienden las necesidades de Barrio Vergel

Luego de diversas denuncias ciudadanas por abandono institucional en la colonia Barrio Vergel, al norte de la capital potosina, distintas áreas del Ayuntamiento intervinieron un espacio público como parte de las acciones vinculadas a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

La jornada no se limitó a labores de limpieza. En el lugar participaron varias dependencias municipales con trabajos coordinados para mejorar las condiciones del entorno, particularmente pensando en la seguridad y el uso del espacio por parte de mujeres y familias.

Uno de los ejes de la intervención fue el programa de Trabajo a Favor de la Comunidad, mediante el cual 21 personas que habían cometido faltas administrativas realizaron labores de limpieza en la zona. A esto se sumaron acciones de rehabilitación: colocación de mobiliario y juegos hechos con materiales reciclados, además de tareas de reforestación.

Durante la actividad también hubo presencia de áreas enfocadas en atención social, que aprovecharon para recorrer la colonia y acercar servicios a las y los vecinos, especialmente en temas de apoyo a mujeres y prevención de 

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la violencia.

La intervención reunió a personal de distintas dependencias, desde seguridad y protección civil hasta áreas sociales y ambientales, en un intento por recuperar el espacio público y darle un uso más activo por parte de la comunidad.

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