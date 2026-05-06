Atienden solicitudes de obra en planteles escolares en Soledad

Durante el mes de abril, la Dirección de Educación Municipal, ha recibido entre siete y diez solicitudes de apoyo para infraestructura en planteles educativos, entre las que se encuentran, la construcción de techados, informó la titular del área, Velia Guadalupe Castro Granja.

Detalló que las peticiones no se limitan únicamente a la construcción de techados, sino que incluyen otros rubros como rehabilitación de sanitarios, así como otras obras de mantenimiento y mejora en escuelas.

Respecto a planteles que carecen de techados, especialmente ante la temporada de altas temperaturas, dijo que se mantienen recorridos constantes en escuelas, con especial atención en comunidades. En ese sentido, señaló que se contempla iniciar intervenciones en localidades como Tinaja.

Explicó que, tras recibir cada solicitud, personal de la dirección realiza visitas a los planteles para llevar a cabo una revisión física, elaborar el expediente correspondiente y, posteriormente, presentar la información tanto al área técnica como al alcalde, a fin de analizar la viabilidad de cada proyecto y definir si se ejecutará con recursos municipales o con apoyo del gobierno del estado.

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En cuanto a obras en proceso o pendientes, mencionó que continúan trabajos en la escuela Francisco Murguía, así como en la preparatoria de la comunidad de Rivera, donde se reporta un avance significativo, aunque aún quedan acciones por concluir, concluyó.