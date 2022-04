Atrae las miradas el altar de Joel Gómez

Como lo marca la tradición cada año en el Viernes de Dolores, en la entrada de su vivienda ubicada en la privada de Guerrero 102, Joel Gómez Soto monta el Altar de Dolores.

Este 2022 se cumplen 48 años desde que empezó con esta tradición, que, en el 2018, fue considerado por el Cabildo de Soledad como patrimonio cultural y turístico.

Desde un día antes, es decir el jueves se dispone a arreglarlo, en donde en primera instancia destaca la imagen de la dolorosa arropada con un vestido largo en color dorado y blanco, flores de papel color morado y blanco, banderillas, velas, y en los pies de la virgen la imagen de Jesucristo.

Expresó que a su hogar, antes de la pandemia, arribaban hasta 2 mil personas, devotos y curiosos que se asombraban por la dimensión del altar, sin embargo, por la emergencia sanitaria, la afluencia ha sido menor.

Compartió que aunque mucha gente podría pensar que durante estos años que se ha dedicado a realizar el altar en honor a la Virgen María es por el fervor o devoción a la imagen, no es así, pues dijo, lo hace más porque le gusta y porque se convirtió en parte de una tradición, más que por fe o veneración.

"Este año me enfermé de Covid, pensé que sería la primera vez que iba a suspender la colocación del altar, pero no fue así, me recupere, y como desde diciembre comienzo con los preparativos ya sólo era cuestión de montarlo y adornarlo", expresó.

Dijo que, aunque en años pasados se acostumbraba dar un refrigerio a los asistentes, por la situación sanitaria actual, en esta ocasión, sólo otorgó, un pan y naranjas.