Atrasan sin motivo cirugía de paciente con clavos en IMSS

Desde el 16 de junio pasado una paciente se encuentra hospitalizada en la UMF. No. 02 –de Cuauhtémoc- del IMSS a espera de que le retiren clavos quirúrgicos de una cirugía, sin embargo, hasta el momento los cirujanos no la han intervenido sin dar una justificación del retraso, denunciaron familiares de la afectada.

Luego del suceso, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, reportó que la próxima semana será ingresada a quirófano, en aras de atender su petición.

Al respecto, Espiridión Bravo, residente de la localidad de Escalerillas y esposo de la paciente Tomasa Moreno de 73 años de edad, narró que el pasado 16 de junio trasladó a su esposa al área de Urgencias del citado hospital, debido a que presentaba molestias en el tobillo, justo donde tiene las referidas piezas.

Precisó que al arribar fue recibida por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien diagnosticó la necesidad de extraer los clavos, en aras de evitar molestias a su familiar.

Refirió que a diario se encuentra pendiente de su cónyuge, a la espera de ser notificado de la operación, no obstante, han pasado los días, "la verdad ya estoy cansado" y los médicos no explican la tardanza.

El denunciante precisó que ayer ya estaba todo el proceso listo para la operación de su esposa, incluso una doctora se lo confirmó, pero hoy por la mañana se dio cuenta que no se llevó a cabo la intervención.

Criticó que los especialistas no le han explicado el motivo del retraso de la atención "y pues cuándo nos van a poner atención. No está mala, no tiene nada y solo le ponen suero, y solo es que le retiren los clavos".