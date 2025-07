AUDIO | Reubicación de antros será por consenso, dice Enrique Galindo

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que la decisión de reubicar centros nocturnos de entretenimiento en la avenida Venustiano Carranza no es definitiva y afirmó que existe un diálogo constante con los comerciantes de este espacio para consensuar la decisión.

Esto al ser cuestionado sobre el rechazo de diversos empresarios y representantes de organizaciones civiles sobre la propuesta del ayuntamiento para la reubicación de antros, al referir que esto implicaría afectaciones para la avenida.

"Una alternativa era esa parte y precisamente viene de la opinión de ellos de que hay darle vida entre Uresti y Tequis, están muy abandonados los edificios y no hay casi ya actividad comercial, entonces es una mera idea, todavía no es una decisión", así lo expresó el edil capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: Reubicarán antros de Himalaya

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que la administración municipal mantiene una comunicación constante con los comerciantes y representantes de la avenida Carranza, y puntualizó que toda decisión que se tome será consultada con los mismos.

Reubicación de antros en Carranza aún no es decisión tomada: Galindo

El alcalde capitalino afirmó que el tema sigue en análisis y será consensuado con empresarios.



"No es zona roja ni hay decisión tomada", aclaró.#SLP #Antros #Carranz



https://t.co/TTVX0m0Imx pic.twitter.com/PV9t26qDvK — Pulso Online (@pulso_mx) July 8, 2025

Asimismo confirmó que existen otros espacios que se están considerando; sin embargo, reiteró que sigue el diálogo con los empresarios y dueños de los antros para generar una decisión en conjunto, puesto que esto implicará una inversión por parte de los mismos, mientras que el ayuntamiento facilitará las condiciones necesarias para esta reubicación.

"No me gustó mucho la comparación, de que pueda ser como la zona roja no tiene nada que ver, ahorita es como si dijéramos que eso estuviera pasando en Himalaya, y no pasa, hay molestias por el sonido y es mejor sacarlo de una zona habitacional, Carranza no tiene ese problema, no hay una decisión, la verdad que estén tranquilos", concluyó.