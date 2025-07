“Visita de Sheinbaum no trajo soluciones a SLP”

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, senadora Verónica Rodríguez Hernández, calificó como de muy poca utilidad la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis Potosí, pues consideró que no trajo soluciones a los grandes problemas que enfrenta las y los ciudadanos, como el desabasto de medicamentos.

“Es importante decir que a San Luis Potosí le viene bien que volteen a verlo, pero sería más interesante que estas visitas del Poder Ejecutivo federal, dieran resultados o dejaran, por lo menos, una pequeña solución a grandes problemas”, declaró.

Expuso que los verdaderos problemas en el estado se pueden ver “en algo tan necesario como es la salud. Hoy, el desabasto de medicamentos es una tristeza a nivel nacional, pero en San Luis Potosí, cada vez son más las solicitudes y reclamos de la ciudadanía. No hay medicamentos; no hay una atención adecuada en los hospitales y no hay quién responda sobre esto”.

Agregó que ahora que Sheinbaum Pardo vino al estado, “lo único que se encuentra es lo que parece ser un ring. Nuestro estado se convierte en un verdadero ring en que solamente se ven encontronazos, pleitos y cocolazos entre ellos”.

Y reiteró: “Hay que decirlo fuerte y claro: De nada sirve una visita si no trae consigo soluciones a los problemas fundamentales. Aquí está Acción Nacional para hacerlo ver. No sólo acompañamos a la ciudadanía, sino que exigimos al Gobierno Federal que dé una respuesta pronta al desabasto de medicamentos. Que escuche al propio delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que dice que el desabasto es un problema que apenas se está buscando solucionar”.