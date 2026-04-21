Auge industrial obliga a fortalecer planes de seguridad

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, César Arturo Lara Rocha, señaló que el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones a San Luis Potosí, obligan a fortalecer las estrategias de seguridad, particularmente en el ámbito preventivo, para evitar un incremento en la incidencia delictiva.

El legislador hizo énfasis en que la responsabilidad en materia de seguridad no debe recaer únicamente en el Estado, por lo que llamó a los ayuntamientos, especialmente aquellos con desarrollo industrial, a reforzar sus acciones en la prevención y combate de delitos. Indicó que la confianza de los inversionistas depende en gran medida de las condiciones de seguridad que garanticen las autoridades locales.

Advirtió que la instalación de nuevas empresas no ocurre de manera inmediata, sino que responde a procesos de análisis que pueden tardar años, en los que factores como la estabilidad laboral, la conectividad y la seguridad pública son determinantes para concretar inversiones.

En el ámbito legislativo, Lara Rocha explicó que mantiene coordinación con organismos empresariales como la Canacintra y la Alianza Empresarial, con quienes se revisa el reglamento de uso de la Zona Industrial, ante el crecimiento que ha superado su regulación. Añadió que también se preparan iniciativas enfocadas en atender la reincidencia delictiva y fortalecer el marco legal en materia de seguridad.

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Finalmente, el diputado reconoció las acciones del Gobierno del Estado en materia preventiva, como la inversión superior a 130 millones de pesos destinada al equipamiento de la Guardia Civil Estatal y de caminos, al considerar que se trata de medidas orientadas a contener riesgos antes de que se materialicen en delitos.