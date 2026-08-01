Aumenta generación de desechos en Soledad

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La generación de residuos en Soledad de Graciano Sánchez registra un incremento de alrededor de seis toneladas por semana, aunque el servicio de recolección se mantiene bajo control y con atención prioritaria en las zonas con mayor demanda, informó Antonio Zamarripa, titular de la Dirección de Servicios Municipales.

El funcionario municipal explicó que las rutas de recolección continúan operando de manera regular y que algunas colonias reciben atención hasta tres veces por semana debido al volumen de residuos que generan, como ocurre en Hogares Ferrocarrileros, mientras que otros sectores cuentan con recorridos dos veces durante ese periodo.

Zamarripa señaló que además del trabajo en zonas ya incorporadas al municipio, la dependencia mantiene recorridos en algunos puntos que todavía no cuentan con municipalización, pero que han solicitado el apoyo para evitar acumulación de basura.

Como ejemplo, mencionó el caso del kilómetro seis de la carretera a Cerro de San Pedro, donde se brinda el servicio pese a que representa una zona más alejada para las cuadrillas municipales, esto derivado de peticiones ciudadanas y por instrucción del alcalde.

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El titular de Servicios Municipales aseguró que la estrategia busca mantener la cobertura del servicio y atender las necesidades de la población, incluso en sectores donde administrativamente aún no corresponde al Ayuntamiento brindar la recolección.