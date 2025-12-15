Aumentan 40% los incendios en este mes, dice Benavente Duque

En diciembre los servicios para atender incendios incrementan entre 30 y 40 por ciento, respecto de los promedios registrados en los meses previos. informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Explicó que el incremento de la siniestralidad, se debe al crecimiento de hierba y pastizales secos en zonas serranas y lotes baldíos, cuyo material se convierte en combustible susceptible de incinerarse.

Sin embargo, también suelen suscitarse conflagraciones derivadas de instalaciones irregulares de tanque de gas licuado de petróleo, veladoras que se dejan encendidas por la madrugada y lo mismo con las conexiones de iluminación y energía eléctrica.

"Son factores que deben tener en cuenta las personas. Ya llevamos dos incendios por las veladoras. Es muy importante que las veladoras estén en un platón resistente al fuego y retirarlo de cualquier papel o tela", expuso el mando de rescate

Reportó que la semana pasada los bomberos atendieron dos siniestros en casa habitación, provocados por la quema de pirotecnia. Además, otro incidente donde un perro se alteró por dichas detonaciones y derribó un tanque de gas LP, generando un flamazo que lo mató.

"Normalmente nosotros en lo que es el mes de diciembre andamos con un porcentaje de alrededor de un 30, 40 por ciento más que los meses cotidianos en este concepto", concluyó el entrevistado.