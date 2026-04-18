Aumentan pólizas hasta 20% por cambios fiscales

El costo de renovación de las pólizas de seguros se ha encarecido entre 15% y 20 por ciento debido a que las compañías de seguros ya no pueden acreditar el IVA y por lo tanto, para los clientes es necesario pagar más por la cobertura de siniestros, señaló Genaro Durán Rodríguez, presidente local de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Impacto en el costo de pólizas y factores asociados

En entrevista, el directivo expuso que a este incremento se le agrega el índice inflacionario y el costo de los siniestros.

Estos factores, explicó, son constantemente evaluados por las compañías de seguros.

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Durán Rodríguez expuso que la decisión federal de no acreditar el IVA en estas transacciones implica un incremento automático en el costo que deben pagar los clientes.

Detalles sobre seguros vehiculares y ajustes legales

Precisó que en el caso de los seguros vehiculares, el modelo, la marca y la versión del auto también son factores decisivos para determinar el alza en el precio de la póliza, lo que está generando alzas de entre 15% y 20%.

Agregó que hay modelos determinados de vehículos en los que sí se ha disparado mucho, pero hay otros que están conservando un poquito y en ellos nada más se ha considerado la inflación.

Recordó que desde el principio de 2026 se dieron ajustes a las tarifas, un hecho en el que se habla de un alza considerable en el costo porque las compañías de seguros ya no pueden acreditar el IVA.

Lo anterior quedó establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, en la que se indica expresamente que el IVA trasladado en la adquisición de bienes o servicios utilizados para cumplir con contratos de seguro, cuando la indemnización consista en el resarcimiento de daños o reposición de bienes, no será acreditable.