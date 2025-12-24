Aumentaron los casos de varicela y sarampión: SS

Al cierre de 2025, San Luis Potosí registró un total de seis casos de sarampión y mil 746 de varicela, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que llamó a la población a no relajar las medidas preventivas y a reforzar la vacunación, principalmente en niñas y niños.

La dependencia estatal detalló que los seis casos de sarampión detectados durante todo el año se concentraron en las regiones Centro y Altiplano, donde se mantiene disponibilidad de la vacuna en los centros de salud, con el objetivo de prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

En cuanto a la varicela, la Secretaría de Salud informó que los mil 746 casos contabilizados en 2025 se distribuyeron en las cuatro regiones del estado: Centro, Altiplano, Media y Huasteca, lo que refleja una presencia constante del padecimiento a lo largo del territorio potosino.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a madres, padres y tutores para revisar y completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, así como a acudir de manera oportuna a las unidades médicas ante la presencia de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o malestar general.

La Secretaría de Salud subrayó que la vacunación continúa siendo la principal herramienta de prevención y control de enfermedades transmisibles, por lo que insistió en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y la corresponsabilidad social para evitar brotes durante el próximo año.

A nivel nacional, la situación de sarampión y varicela presenta contrastes importantes con la realidad potosina. En México se ha reportado un aumento considerable de casos de sarampión, con más de mil 500 contagios confirmados en 2025 y brotes activos en estados como Chihuahua y Sonora, donde las cifras superan ampliamente las registradas en San Luis Potosí, y varios estados concentran la mayoría de los casos a nivel federal.

La varicela ha mostrado un incremento generalizado en todo el país, reflejando problemas en la cobertura de vacunación y subrayando la necesidad de intensificar campañas de inmunización para reducir la circulación de ambos padecimientos en 2026.