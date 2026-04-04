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Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

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Aumentó consumo de productos de mar el Viernes Santo

Por Flor Martínez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Aumentó consumo de productos de mar el Viernes Santo

Con motivo de la celebración del Viernes Santo, se registró una notable afluencia de ciudadanos en distintos puntos del municipio de Soledad para la compra de productos del mar, tradición arraigada entre las familias durante la Semana Santa.

Desde temprana hora, marisquerías y puestos ambulantes instalaron sus puntos de venta, donde largas filas de personas pudieron observarse en establecimientos dedicados a la distribución de pescados y mariscos.

Tal es el caso de un negocio ubicado sobre la avenida Acceso Norte, el cual registraba filas de hasta 50 personas en espera de comprar alguno de los productos. Algunos clientes esperaban su turno bajo carpas o sombrillas, ante las altas temperaturas.

Mientras que en la calle San Antonio, en la colonia San Felipe, se observó la instalación de carritos y puestos semifijos que ofrecían bebidas y alimentos preparados, como ceviche, mojarras y cócteles de camarón.

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Los restaurantes de mariscos son otros establecimientos que se ven favorecidos, con locales a reventar debido a la afluencia de familias que se da durante esta temporada de Semana Santa.

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