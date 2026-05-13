Aumento de policías en municipios dependerá de reorganización: HSC

El diputado Héctor Serrano Cortés, consideró que la viabilidad de incrementar en 25 por ciento las corporaciones municipales de seguridad pública hacia 2029, dependerá directamente de la capacidad de cada ayuntamiento para reorganizar y optimizar su gasto, al señalar que la seguridad debe asumirse como una prioridad presupuestal en todos los niveles de gobierno.

En entrevista, el legislador señaló que los municipios están obligados a revisar la forma en que distribuyen sus recursos si buscan alcanzar mejores resultados en materia de seguridad. Como ejemplo, mencionó la reducción de homicidios en San Luis Potosí, entidad que, dijo, ha logrado colocarse entre las de mejor desempeño en la disminución de este delito.

El Gobierno del Estado planteó que los municipios incrementen en 25 por ciento el número de sus elementos.