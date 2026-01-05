Aumento en combustibles impacta en los productos

Enero amaneció por ahora, sin que surta efectos el incremento al precio de la gasolina y el diesel, pero están alertas por si se da un incremento que pudiera afectar no sólo las cadenas de suministro y al transporte, sino también a la generalidad de los precios, informó el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.

Explicó que ya hay anuncios reiterados de las autoridades en el sentido de que aumentaría el cobro del impuesto y por lo tanto el costo del litro de gasolina y diesel lo que sin duda provocará una cadena de incrementos a los precios de los productos al costo de los servicios y a diversas tarifas.

Explicó que en el caso de San Luis Potosí, él sostuvo una reunión con personas allegadas al asunto fiscal y es fecha que no aparecen indicios de alguna intención de aumentar el costo de los combustibles, a menos que esa condición vaya a aplicar con la llegada de la quincena y de las primeras medidas fiscales del año 2026.

Comentó que un incremento en la recaudación de impuestos es justo ahora lo más inadecuado, porque comprometería una espiral inflacionaria no deseada que comenzaría con el propio costo de los combustibles, luego con la logística, los gastos operativos diversos en las empresas que producen y requieren de distribución a través de vehículos.

