Aún falta que avance la reforma: Leal Tovías

Le falta mucho camino a la reforma que establece algunos permisos para la venta de marihuana, porque hay un muy importante sector que va a seguir consumiendo de manera clandestina, y sobre todo en un tema muy complicado relacionado con el hecho de cómo venderse al público, ya que los actuales términos se refieren a cláusulas que van apoyando a compañías trasnacionales, advirtió el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías.

Recordó que precisamente éstas son las que van a estar vendiendo al público, en lugares de primer nivel, "en Cancún, en las playas, en las zonas importantes.... sin embargo, no hay una salida para la gente de escasos recursos que también consume".

Explicó que en esa reforma legal no hay una protección muy completa y muy clara.

Advirtió que no se ven medidas de protección para los que la van a producir, para los campesinos, porque no tienen muchos recursos para poder hacer todo lo que están manejando en las exigencias de la ley, es decir, especificaciones en los cigarros, tales como el hecho de que se produjo en tal planta, el ejido, en tal comunidad, "pues eso los campesinos no lo tienen".

Sin embargo, admitió que de la reforma legal se trata de un buen paso, "es un buen avance, pero yo creo que falta mucho, y me parece que la gente de escasos recursos es un importante grupo de consumidores y lo va a seguir consumiendo de manera clandestina".