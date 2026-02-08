logo pulso
SLP

Aún genera dudas entrada en vigor de las 40 horas

El sector empresarial está expectante a que la reforma se concrete

Por Samuel Moreno

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Aún genera dudas entrada en vigor de las 40 horas

La eventual entrada en vigor de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, continúa generando dudas y retos operativos para el sector comercial en San Luis Potosí, particularmente por la necesidad de ajustar estructuras laborales y costos, advirtió la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

El presidente del organismo empresarial en la entidad, Fernando Díaz de León Hernández, señaló que el sector se mantiene a la expectativa de que la reforma se concrete, al tiempo que reiteró la postura de Canaco en favor de una implementación gradual que permita a los negocios adaptarse de manera ordenada a los cambios en materia laboral.

Indicó que una aplicación inmediata podría generar afectaciones en algunos comercios, especialmente en aquellos de menor tamaño, debido a la necesidad de reorganizar turnos, contratar personal adicional o absorber incrementos en los costos de operación, lo que representa un desafío para su sostenibilidad.

No obstante, Díaz de León subrayó que el sector empresarial reconoce la importancia de avanzar en esquemas que mejoren las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores, por lo que la discusión debe centrarse en encontrar un equilibrio entre productividad y derechos laborales.

Finalmente, consideró que será clave que la reforma venga acompañada de lineamientos claros y periodos de transición suficientes, a fin de evitar impactos negativos en la actividad económica local y garantizar que su aplicación sea viable tanto para empleadores como para trabajadores.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se mantiene entre los países con las jornadas laborales más extensas, al superar en promedio las 2 mil 200 horas trabajadas al año, contexto en el que se enmarca la propuesta de reducción gradual de la jornada semanal a 40 horas.

    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP
    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP

    Inaugura Sheinbaum la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

    SLP

    Redacción

    Se trata de la primera etapa de la institución que ofrece carreras innovadoras y gratuitas

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias
    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Falta de instalación de un Simpinna deja a los municipios sin marco claro para actuar ante casos de violencia y otros

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas
    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Trasvasará el agua de la presa El Peaje a la planta de Los Filtros

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP
    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Esto, ante la negativa de la institución a someterse a procesos de fiscalización local