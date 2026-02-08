Aún genera dudas entrada en vigor de las 40 horas

La eventual entrada en vigor de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, continúa generando dudas y retos operativos para el sector comercial en San Luis Potosí, particularmente por la necesidad de ajustar estructuras laborales y costos, advirtió la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

El presidente del organismo empresarial en la entidad, Fernando Díaz de León Hernández, señaló que el sector se mantiene a la expectativa de que la reforma se concrete, al tiempo que reiteró la postura de Canaco en favor de una implementación gradual que permita a los negocios adaptarse de manera ordenada a los cambios en materia laboral.

Indicó que una aplicación inmediata podría generar afectaciones en algunos comercios, especialmente en aquellos de menor tamaño, debido a la necesidad de reorganizar turnos, contratar personal adicional o absorber incrementos en los costos de operación, lo que representa un desafío para su sostenibilidad.

No obstante, Díaz de León subrayó que el sector empresarial reconoce la importancia de avanzar en esquemas que mejoren las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores, por lo que la discusión debe centrarse en encontrar un equilibrio entre productividad y derechos laborales.

Finalmente, consideró que será clave que la reforma venga acompañada de lineamientos claros y periodos de transición suficientes, a fin de evitar impactos negativos en la actividad económica local y garantizar que su aplicación sea viable tanto para empleadores como para trabajadores.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se mantiene entre los países con las jornadas laborales más extensas, al superar en promedio las 2 mil 200 horas trabajadas al año, contexto en el que se enmarca la propuesta de reducción gradual de la jornada semanal a 40 horas.