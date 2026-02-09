Aún hay fraccionamientos irregulares en la capital

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que aún existen fraccionamientos en la capital que no han concluido su proceso de entrega al municipio, situación que genera diversas problemáticas en la atención de servicios públicos, particularmente en el alumbrado.

El funcionario explicó que uno de los casos más representativos se localiza al norte de la ciudad, en los fraccionamientos Piquito de Oro. Detalló que Piquito de Oro 2 ya fue regularizado y atendido por el Ayuntamiento; sin embargo, en Piquito de Oro 1 persisten complicaciones, aunque ya se mantiene diálogo con el desarrollador para avanzar en la solución.

Azuara señaló que en varios de estos fraccionamientos el servicio de alumbrado público continúa registrado a nombre de los fraccionadores ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que provoca cortes de energía cuando no se cubren los pagos correspondientes. Aclaró que en estos casos no se trata de fallas en las luminarias, sino de apagones derivados de la suspensión del suministro por adeudos.

Como ejemplo, mencionó el fraccionamiento Villa Magna, donde el recibo de energía eléctrica del alumbrado sigue a nombre del desarrollador, lo que impide al municipio intervenir de manera directa. Recordó que en años anteriores se presentó una situación similar en lo que hoy es el municipio de Pozos, donde el Ayuntamiento tuvo que absorber una deuda heredada por el fraccionador para restablecer el servicio.

El director de Servicios Municipales explicó que el alumbrado público suele ser el último elemento que los desarrolladores entregan al municipio durante el proceso de municipalización, ya que debe cumplir con condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Subrayó que no se pueden recibir instalaciones deterioradas o sin estudios que garanticen su correcto funcionamiento.

En el caso de Villa Magna, recordó que recientemente la caída de un poste provocó el fallecimiento de una persona, lo que evidenció el deterioro de la infraestructura. Indicó que el municipio no puede incorporar formalmente el alumbrado ni realizar modificaciones de fondo mientras no se complete la entrega en condiciones adecuadas, ya que hacerlo implicaría alterar los planos originales del fraccionador.