Aún no hay candidata: Paloma Aguilar

Paloma Rachel Aguilar Correa, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura, advirtió que hay un esfuerzo por posicionar como un hecho consumado el proceso interno de selección de la abanderada, pero estableció que éste aún no concluye.

En un comunicado de prensa, la ex funcionaria federal señaló que lo que se presentó el día de ayer por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) son solo resultados preliminares de las encuestas.

Aguilar Correa informó que, en el marco del respeto a los tiempos establecidos por el partido, esperará hasta que haya resultados finales para dar un posicionamiento sobre el desarrollo de este proceso.

Indicó que estará a la expectativa hasta el 10 de febrero próximo, cuando según la última prórroga a la convocatoria original, se dará a conocer a la ganadora del proceso.

Aguilar Correa destacó que en el encuentro con la dirigencia morenista, la encuesta de reconocimiento no es el único instrumento ni será el determinante para definir a la candidata, sino que se tomarán en cuenta otros criterios que evaluará la Comisión Nacional de Elecciones como lo son los años de militancia, la postura ideológica, la honestidad y sobre todo la identificación con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Señaló que hasta que no exista un resultado oficial por parte de la autoridad electoral de Morena, no se podrá establecer alguna postura o criterio diferente al que hasta el momento se da cuenta que no es otro más que el de esperar a que se dé a conocer una determinación final oficial.