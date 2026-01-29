Ausentismo de Aranzazú Puente en AN anticipó acercamiento al Verde

Las ausencias reiteradas de Aranza Puente Bustindui a las reuniones internas del PAN marcaron el distanciamiento previo a su renuncia al partido y anticiparon su eventual acercamiento al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló la diputada panista Mireya Vancini Villanueva, en medio del reacomodo político que se vive en el Congreso del Estado.

La legisladora sostuvo que la posible incorporación de Puente Bustindui al PVEM es una decisión estrictamente personal, independientemente de las conversaciones que haya sostenido con el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, u otros actores políticos. Expresó que se trata de una determinación que compete únicamente a su ex compañera de bancada.

Vancini Villanueva explicó que, al interior del PAN, ya se advertían señales claras de una salida, al recordar que Aranza Puente dejó de asistir a las reuniones del grupo parlamentario y a los encuentros previos a las sesiones del Congreso, además de ausentarse de convocatorias presenciales y virtuales, lo que llevó al coordinador de la bancada Rubén Guajardo Barrera a modificar la forma de envío de las invitaciones.

Indicó que estas ausencias se volvieron constantes y fueron motivo de comentarios dentro del propio Congreso, tanto como fuera con la ciudadanía, reflejando que la entonces diputada panista ya sostenía pláticas políticas desde tiempo atrás y tenía definido su rumbo.

Este escenario se da luego de que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmara que existe una "amplia posibilidad" de que Aranza Puente Bustindui, quien recientemente renunció al PAN y se declaró legisladora sin partido, se incorpore en los próximos días al Partido Verde Ecologista de México, tras una reunión sostenida entre ambos.