Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) será auditada tras recibir los 206 millones 155 mil 546 pesos correspondientes al adeudo que el Gobierno del Estado mantenía con la institución.

Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinan que todos los organismos que manejan recursos públicos deben rendir cuentas.

El mandatario detalló que el pago, inicialmente planteado como una combinación de obra pública y aportación económica, se entregó finalmente en una sola exhibición, a petición de la universidad. "Ellos saben qué van a hacer con el dinero, podrían hacer 5, 6 o 10 estacionamientos; el rector es autónomo", dijo.

Gallardo insistió en que la autonomía universitaria no exime a la UASLP de ser revisada. "Creo que todos los que recibimos dineros públicos tenemos que ser auditables", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posibilidad de que los fondos se utilicen para cubrir sueldos, el gobernador señaló que esa decisión corresponde por completo a la universidad.

Gallardo agregó que el tema de las auditorías no se abordó en su reunión privada con el rector Alejandro Zermeño Guerra, pero dijo que espera que la universidad no se oponga a la revisión.