logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo

Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la SCJN

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 18, 2025 10:39 a.m.
A
Ricardo Gallardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ricardo Gallardo / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El gobernador Ricardo Gallardo confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) será auditada tras recibir los 206 millones 155 mil 546 pesos correspondientes al adeudo que el Gobierno del Estado mantenía con la institución.

Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinan que todos los organismos que manejan recursos públicos deben rendir cuentas.

El mandatario detalló que el pago, inicialmente planteado como una combinación de obra pública y aportación económica, se entregó finalmente en una sola exhibición, a petición de la universidad. "Ellos saben qué van a hacer con el dinero, podrían hacer 5, 6 o 10 estacionamientos; el rector es autónomo", dijo.

Gallardo insistió en que la autonomía universitaria no exime a la UASLP de ser revisada. "Creo que todos los que recibimos dineros públicos tenemos que ser auditables", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posibilidad de que los fondos se utilicen para cubrir sueldos, el gobernador señaló que esa decisión corresponde por completo a la universidad.

Gallardo agregó que el tema de las auditorías no se abordó en su reunión privada con el rector Alejandro Zermeño Guerra, pero dijo que espera que la universidad no se oponga a la revisión.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo
Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo

Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo

SLP

Ana Paula Vázquez

Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la SCJN

Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP
Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP

Gobierno ve a la oposición en marcha de la "Generación Z" en SLP

SLP

Martín Rodríguez

El secretario general y el gobernador valoraron las manifestaciones del sábado

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026
Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

SLP

Martín Rodríguez

Planteó metas y desafíos para los próximos años en materia de infraestructura

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP
Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

SLP

Redacción

Checa las recomendaciones esenciales de Protección Civil