Pugna IFSE-UASLP va “para largo”

Mientras haya un vacío jurídico para definir las competencias de quién audita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se espera un largo jaloneo entre la institución educativa y el auditor titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) que busca escudriñar en los recursos y en particular en los recursos propios, advirtió el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

“En el Instituto de Fiscalización Superior están aferrados a generar una enorme cortina de humo, cuando hay verdaderos y enormes fraudes donde debería estar trabajando, para exhibir la corrupción, porque hay millones y millones de pesos que presuntamente han sido desviados en el propio Gobierno del Estado”.

Recordó que también hay desvíos de recursos en la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), y también múltiples irregularidades en los diferentes ayuntamientos, donde hay cantidades millonarias que hay que perseguir, y el IFSE se está haciendo de la vista gorda, está generando una cortina de humo y donde realmente están los millones de pesos, ahí es donde no está trabajando.

Dijo que es de la idea de que la UASLP debe transparentar los recursos, aunque es cierto que se está utilizando al IFSE. “Mientras exista una laguna que no los obligue, ambas partes van a permanecer por mucho tiempo en ese conflicto, como le hacen los sindicatos, que tampoco les han logrado auditar las aportaciones de los trabajadores”, concluyó.

