Autoridad definirá legalidad de figuras partidistas: Serrano

Las nuevas figuras partidistas que operan antes del proceso electoral, como los "guardianes verdes" del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pueden convertirse en actos anticipados de campaña si se utilizan para posicionar perfiles o proyectos fuera de los tiempos legales.

El diputado Héctor Serrano Cortés reconoció que este tipo de esquemas implica un riesgo si deriva en promoción política, ya que podría generar sanciones en caso de acreditarse una intención electoral anticipada.

"Mientras no contravenga la ley, mientras no haya actos anticipados de campaña comprobables, cualquier partido político siempre va a trazar una ruta. Mientras se cuiden las formas legales, cualquier partido puede lanzar las estrategias que considere y ponerle el nombre a sus actividades", señaló.

La actividad permanente de los partidos, agregó, no permite rebasar los límites de la legislación electoral, por lo que estas estructuras no deben utilizarse como mecanismos de proselitismo previo, independientemente del nombre que adopten.

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Indicó que en San Luis Potosí no existe hasta ahora una definición sobre la implementación de estas figuras ni claridad sobre la forma en que podrían operar en la entidad.

Agregó que corresponderá a las autoridades electorales determinar si estas estrategias se ajustan a la legalidad y garantizar condiciones de equidad en la contienda.