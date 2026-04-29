logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Autoridad definirá legalidad de figuras partidistas: Serrano

El diputado del Verde reconoció que este tipo de esquemas implica un riesgo legal

Por Ana Paula Vázquez

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Autoridad definirá legalidad de figuras partidistas: Serrano

Las nuevas figuras partidistas que operan antes del proceso electoral, como los "guardianes verdes" del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pueden convertirse en actos anticipados de campaña si se utilizan para posicionar perfiles o proyectos fuera de los tiempos legales.

El diputado Héctor Serrano Cortés reconoció que este tipo de esquemas implica un riesgo si deriva en promoción política, ya que podría generar sanciones en caso de acreditarse una intención electoral anticipada.

"Mientras no contravenga la ley, mientras no haya actos anticipados de campaña comprobables, cualquier partido político siempre va a trazar una ruta. Mientras se cuiden las formas legales, cualquier partido puede lanzar las estrategias que considere y ponerle el nombre a sus actividades", señaló.

La actividad permanente de los partidos, agregó, no permite rebasar los límites de la legislación electoral, por lo que estas estructuras no deben utilizarse como mecanismos de proselitismo previo, independientemente del nombre que adopten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que en San Luis Potosí no existe hasta ahora una definición sobre la implementación de estas figuras ni claridad sobre la forma en que podrían operar en la entidad.

Agregó que corresponderá a las autoridades electorales determinar si estas estrategias se ajustan a la legalidad y garantizar condiciones de equidad en la contienda.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio
    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

    Reanuda Interapas pozo Coronel Espinosa tras incendio

    SLP

    Redacción

    Investigan posible quema de basura en barrio de Santiago

    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud
    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

    Mauricio Ordaz deja cargo en la CEPC por motivos de salud

    SLP

    Pulso Online

    Rocha Moreno queda como encargado de despacho en la Coordinación

    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil
    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

    Mireya Vancini reconoce rezago en atención a violencia infantil

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El Congreso aprobó exhorto para que municipios designen representantes en sistemas de protección

    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil
    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

    Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

    SLP

    PULSO

    La directora Jessica Albarrán explicó que las intervenciones se realizan tras reportes de la ciudadanía o medios