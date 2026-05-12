Autoridades deben cuidar a vulnerables abandonados: MVV

La diputada local del PAN, Mireya Vancini Villanueva, advirtió que la reciente reforma que obliga a investigar de oficio casos de abandono de menores, adultos mayores y personas con discapacidad deberá aplicarse de manera efectiva por parte de las autoridades, al señalar que la carga de trabajo institucional no puede utilizarse como excusa para dejar de atender este tipo de situaciones.

La legisladora sostuvo que desde el Congreso del Estado se mantendrá vigilancia sobre la actuación de las dependencias encargadas de ejecutar la nueva disposición legal, la cual contempla sanciones penales y económicas para quienes incumplan con el cuidado de personas en situación vulnerable.

"Tristemente tienen que hacerse valer los derechos de las personas", expresó la integrante de la bancada panista, quien afirmó que desde el Poder Legislativo se impulsarán exhortos y puntos de acuerdo para reforzar el seguimiento a la reforma recién aprobada.

Vancini Villanueva consideró que, además del marco legal, será indispensable que las instituciones actúen con ética y responsabilidad frente a denuncias o reportes de abandono, particularmente en casos que involucren a adultos mayores o personas con discapacidad.

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"Yo sé que hay mucho trabajo, pero no es una justificación para no poderlo hacer", declaró la diputada local al insistir en que las autoridades deben garantizar atención y protección efectiva a los sectores vulnerables.

La reforma establece que el Ministerio Público abrirá carpetas de investigación de oficio en cualquier caso de abandono, además de imponer penas de prisión, multas económicas e incluso la pérdida de derechos como la patria potestad,

tutela o herencia en determinados casos.