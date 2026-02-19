Avanza 50% construcción de Secretaría de la Mujer

El director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón, informó que el inmueble que albergará una delegación de la Secretaría de la Mujer, lleva un 50 por ciento de avance en los trabajos de adecuación y rehabilitación y detalló algunos de los servicios físicos que estarán disponibles en el edificio.

Desde esta delegación, se atenderán casos de mujeres violentadas no sólo de Soledad, sino de municipios vecinos como Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Mexquitic e incluso, de la capital. La dependencia estatal ocupará un espacio en la colonia Nuevo Testamento que funcionaba como Comandancia de la Policía Municipal y que fue solicitado al alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por Gloria Serrato Sánchez, de la Secretaría de la Mujer.

Actualmente, de acuerdo con la titular de la Instancia de las Mujeres de Soledad, María Alicia Martínez Rodríguez, se avanza en la adecuación de oficinas administrativas, dormitorios, sanitarios, un comedor y regaderas. También se incrementará la altura de las bardas perimetrales para que la delegación sea un sitio más seguro para las mujeres que reciban atención ahí.