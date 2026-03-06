logo pulso
Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

Interapas instala nueva tubería.

Por Redacción

Marzo 06, 2026 08:05 p.m.
A
Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

La rehabilitación sanitaria que realiza Interapas en la calle Justo Corro, en la colonia Independencia, registra alrededor de 50 por ciento de avance, informó el organismo operador.

Los trabajos consisten en la sustitución de 120 metros lineales de tubería de drenaje de 15 pulgadas, entre las calles Flavio Carlos y Zamarripa, donde la red presentaba deterioro por el paso del tiempo.

De acuerdo con Interapas, actualmente se lleva a cabo la instalación de la nueva tubería, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en esta zona.

El organismo señaló que estas obras forman parte de un paquete de intervenciones en distintos puntos de la zona metropolitana, realizadas con recursos provenientes del pago de los usuarios del servicio.

