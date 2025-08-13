logo pulso
Avanza 90% construcción del Hospital y Refugio ´Huellas´ en Soledad

El espacio podrá alojar a más de 500 animales y ofrecerá servicios veterinarios gratuitos.

Por Flor Martínez

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Avance del Hospital y Refugio Huellas

Avance del Hospital y Refugio Huellas

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que la construcción del Hospital y Refugio "Huellas", en la colonia Valencia de Soledad de Graciano Sánchez, registra un avance superior al 90%.

Este espacio tendrá capacidad para alojar y proteger a más de 500 animales domésticos y contará con consultorios, área de adopción, quirófanos, sala de rayos X y servicio de estética veterinaria.

El refugio, que se edifica sobre una superficie de más de 4 mil 300 m², ofrecerá atención especializada a perros y gatosrescatados o abandonados en el municipio.

La obra inició el 24 de mayo de 2024 mediante coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Soledad. Además de brindar un espacio seguro, alimentación y atención veterinaria, ofrecerá de manera gratuita consultas, observación, estética y hospedaje, así como campañas de adopción en colaboración con asociaciones protectoras de animales.

Arrancó la Fenapo y no atendieron demandas en la Satélite (fotos)

Rolando Morales

Vecinos denunciaron a Pulso que hay enormes baches, fugas y pavimentaciones pendientes

Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

Rolando Morales

Dueños de casas son clave para autorizar las rehabilitaciones y reducir focos de inseguridad, dijo Enrique Galindo

Cárcamo de La Libertad, afectado por vandalismo: Interapas

Rolando Morales

El Organismo Operador de Agua (Interapas) informó que la rehabilitación del cárcamo pluvial de "La Libertad" en Villa de Pozos se ha retrasado debido a actos de vandalismo.

Reconoce diputada escaso trabajo legislativo en favor de infancias

Ana Paula Vázquez

Gabriela López Torres explicó que se requiere avanzar en reformas tanto a nivel local como federal