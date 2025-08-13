Avanza 90% construcción del Hospital y Refugio ´Huellas´ en Soledad
El espacio podrá alojar a más de 500 animales y ofrecerá servicios veterinarios gratuitos.
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que la construcción del Hospital y Refugio "Huellas", en la colonia Valencia de Soledad de Graciano Sánchez, registra un avance superior al 90%.
Este espacio tendrá capacidad para alojar y proteger a más de 500 animales domésticos y contará con consultorios, área de adopción, quirófanos, sala de rayos X y servicio de estética veterinaria.
El refugio, que se edifica sobre una superficie de más de 4 mil 300 m², ofrecerá atención especializada a perros y gatosrescatados o abandonados en el municipio.
La obra inició el 24 de mayo de 2024 mediante coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Soledad. Además de brindar un espacio seguro, alimentación y atención veterinaria, ofrecerá de manera gratuita consultas, observación, estética y hospedaje, así como campañas de adopción en colaboración con asociaciones protectoras de animales.
