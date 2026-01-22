Avanza credencialización de tianguistas en Soledad
Por medio de la inscripción en un padrón y la entrega de credenciales, la Dirección de Comercio de Soledad busca tener un mayor control sobre vendedores tanto fijos como semifijos y que exista orden en la práctica del comercio en la vía pública.
Personal de la dependencia invitó a todo tipo de ambulantes a regularizarse y trabajar "con todas las de la Ley" en este municipio. Irma Patricia Cuevas Ovalle, titular de la dependencia, afirmó que la actual administración municipal "escucha, atiende y reconoce la importancia del comercio en la economía local a través de la generación de empleos y de nuevos emprendimientos".
Explicó que, para lograr el padrón y la credencialización, se comenzará por contactar a los líderes de las líneas de tianguis o mercados sobre ruedas "para llegar a cada una de las y los agremiados. Se trabajará con ellos para lograr una imagen ordenada y adecuada del comercio en la vía pública de Soledad".
Reveló que, actualmente, ya se han entregado 100 credenciales a comerciantes de la cabecera municipal y de la localidad de Cándido Navarro, sin embargo, se tiene como meta abarcar cinco zonas más del municipio.
