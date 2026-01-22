logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avanza credencialización de tianguistas en Soledad

Por Leonel Mora

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza credencialización de tianguistas en Soledad

Por medio de la inscripción en un padrón y la entrega de credenciales, la Dirección de Comercio de Soledad busca tener un mayor control sobre vendedores tanto fijos como semifijos y que exista orden en la práctica del comercio en la vía pública.

Personal de la dependencia invitó a todo tipo de ambulantes a regularizarse y trabajar "con todas las de la Ley" en este municipio. Irma Patricia Cuevas Ovalle, titular de la dependencia, afirmó que la actual administración municipal "escucha, atiende y reconoce la importancia del comercio en la economía local a través de la generación de empleos y de nuevos emprendimientos".

Explicó que, para lograr el padrón y la credencialización, se comenzará por contactar a los líderes de las líneas de tianguis o mercados sobre ruedas "para llegar a cada una de las y los agremiados. Se trabajará con ellos para lograr una imagen ordenada y adecuada del comercio en la vía pública de Soledad".

Reveló que, actualmente, ya se han entregado 100 credenciales a comerciantes de la cabecera municipal y de la localidad de Cándido Navarro, sin embargo, se tiene como meta abarcar cinco zonas más del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026
    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

    SLP

    Redacción

    Vuelos al AIFA y Monterrey están confirmados; Guadalajara, Puebla y Chicago siguen en análisis

    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales
    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Rocha Medina defendió la propuesta de exhortó al IMSS-Bienestar

    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico
    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.

    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural
    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

    SLP

    Rubén Pacheco