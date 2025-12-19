Avanza en Cabildo la protección animal

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, dará un paso clave en materia de bienestar animal con la votación en Cabildo para crear la Unidad de Gestión de Bienestar y Protección Animal, así como la Comisión Permanente en la materia, informó la regidora Maritza Jenith Vásquez.

Destacó que la institucionalización del área representa uno de los logros más relevantes del presente año, ya que permitirá que las políticas públicas en favor de los animales no se limiten a la actual administración, sino que se consoliden como parte permanente de la agenda de gobierno municipal.

Explicó que contar con un área formal fortalecerá la capacidad operativa del municipio, al permitir mayor equipamiento, incremento de personal y una cobertura más amplia que incluya delegaciones y la zona conurbada, con el objetivo de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

La regidora señaló que las acciones continuarán enfocadas en el control de la población de perros y gatos en situación de calle, así como en la atención de reportes emergentes que involucren a distintas especies, además de mantener la coordinación con otras instituciones y niveles de gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que el trabajo se desarrollará sobre tres ejes principales: la educación y concientización ciudadana sobre la tenencia responsable; el fortalecimiento de programas de salud animal, como esterilización, desparacitación y vacunación; y el impulso al registro municipal de animales de compañía.