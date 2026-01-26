Avanza infatigable, la Caravana de la Fe

Los peregrinos de la Caravana Nacional de la Fe que amanecieron en Villa de Arriaga, llegaron este domingo a la comunidad

El Rosario. Como ocurre cada año desde hace décadas, la familia López González les proporcionó alimentos calientes para desayunar.

En esta ocasión, otros feligreses amanecerán este lunes en El Rosario y llevan consigo la imagen de la Virgen del Santuario del Desierto, para su veneración.

La familia que les atendió en el desayuno, les proporcionó diversos alimentos preparados que incluyeron arroz, algunas variedades de moles, asado de boda, chilaquiles, preparados de huevo, nopales, algunas aguas frescas, bebidas calientes, tortas y tacos.

Los peregrinos avanzaron a lo largo del sábado desde San Antonio, la primera parada donde amanecieron, para luego incorporarse a su camino hacia Villa de Arriaga.

A lo largo del trayecto, elementos de la Policía Estatal se movilizaron con ellos, en el recorrido que tienen autorizado hasta los límites con el municipio de Ocampo en Guanajuato. Sin embargo, otros brigadistas de diferentes áreas los acompañarán en el camino.

Mientras ello ocurre, peregrinos devotos de la virgen del Santuario del Desierto fueron citados desde las 12:30 horas de este domingo, con el fin de reunirse para avanzar en el camino y acompañar a los integrantes de la Caravana Nacional de la Fe en una parte de su recorrido, en particular, para un encuentro con ellos en la hacienda El Rosario.

Además, los feligreses del desierto llegaron al acuerdo de reunir víveres para distribuir entre los peregrinos, que en esta ocasión forman una caravana mucho más numerosa que en años anteriores.