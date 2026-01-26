logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avanza infatigable, la Caravana de la Fe

Se espera que peregrinos lleguen a San Juan el 2 de febrero

Por Martín Rodríguez

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza infatigable, la Caravana de la Fe

Los peregrinos de la Caravana Nacional de la Fe que amanecieron en Villa de Arriaga, llegaron este domingo a la comunidad 

El Rosario. Como ocurre cada año desde hace décadas, la familia López González les proporcionó alimentos calientes para desayunar.

En esta ocasión, otros feligreses amanecerán este lunes en El Rosario y llevan consigo la imagen de la Virgen del Santuario del Desierto, para su veneración.

La familia que les atendió en el desayuno, les proporcionó diversos alimentos preparados que incluyeron arroz, algunas variedades de moles, asado de boda, chilaquiles, preparados de huevo, nopales, algunas aguas frescas, bebidas calientes, tortas y tacos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los peregrinos avanzaron a lo largo del sábado desde San Antonio, la primera parada donde amanecieron, para luego incorporarse a su camino hacia Villa de Arriaga.

A lo largo del trayecto, elementos de la Policía Estatal se movilizaron con ellos, en el recorrido que tienen autorizado hasta los límites con el municipio de Ocampo en Guanajuato. Sin embargo, otros brigadistas de diferentes áreas los acompañarán en el camino.

Mientras ello ocurre, peregrinos devotos de la virgen del Santuario del Desierto fueron citados desde las 12:30 horas de este domingo, con el fin de reunirse para avanzar en el camino y acompañar a los integrantes de la Caravana Nacional de la Fe en una parte de su recorrido, en particular, para un encuentro con ellos en la hacienda El Rosario.

Además, los feligreses del desierto llegaron al acuerdo de reunir víveres para distribuir entre los peregrinos, que en esta ocasión forman una caravana mucho más numerosa que en años anteriores.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Piden reforzar atención en salud mental
    Piden reforzar atención en salud mental

    Piden reforzar atención en salud mental

    SLP

    Redacción

    Solicitan al IMSS-Bienestar mayor atención.

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas
    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    Proponen padrón de lotes baldíos y casas abandonadas

    SLP

    Redacción

    Buscan registrar casas abandonadas

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior
    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

    SLP

    Samuel Moreno

    La UPSLP destaca la importancia del inglés en un contexto internacional competitivo.

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad
    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridades confirmaron dos casos y refuerzan acciones preventivas en el sector turístico.