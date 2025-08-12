logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avanza reforma de pensiones obligatorias a policías municipales

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la incitativa del gobernador

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 12, 2025 05:02 p.m.
A
Avanza reforma de pensiones obligatorias a policías municipales

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó la reforma que obligará a los municipios de San Luis Potosí a crear un sistema de pensiones y jubilaciones para sus policías municipales.

La medida surge a partir de una iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para asegurar la protección social de las y los agentes encargados de la seguridad pública.

La reforma establece que las pensiones deberán manejarse exclusivamente por organismos públicos, descartando la posibilidad de que los Ayuntamientos contraten empresas privadas para este servicio, con el fin de que se asegure que los recursos destinados no se desvíen hacia otros gastos municipales.

Además, el dictamen, indica la obligación de brindar seguridad social a los elementos policiales y sus familias, ya sea por retiro, incapacidad o fallecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la comisión, explicó que aunque la Constitución federal ya contempla esta obligación, la reforma local busca dejarla clara para todos los ayuntamientos del estado.

Actualmente, solo cuatro municipios —San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala—cuentan con fondos de pensiones para sus policías, por lo que la iniciativa pretende extender este derecho al resto de los municipios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza reforma de pensiones obligatorias a policías municipales
Avanza reforma de pensiones obligatorias a policías municipales

Avanza reforma de pensiones obligatorias a policías municipales

SLP

Ana Paula Vázquez

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la incitativa del gobernador

Líderes empresariales sólo opinan tonterías": Gallardo
Líderes empresariales sólo opinan tonterías": Gallardo

Líderes empresariales "sólo opinan tonterías": Gallardo

SLP

Martín Rodríguez

"Viven en un mundo de cristal, muy chiquito", dijo el gobernador

Importante, mantener acciones preventivas ante la AVG: Martha Orta
Importante, mantener acciones preventivas ante la AVG: Martha Orta

Importante, mantener acciones preventivas ante la AVG: Martha Orta

SLP

Rolando Morales

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres enfatiza la necesidad de mantener programas

SINBON Electronics inicia operaciones en SLP
SINBON Electronics inicia operaciones en SLP

SINBON Electronics inicia operaciones en SLP

SLP

Martín Rodríguez

Arrancó tras una inversión de 27 millones de dólares y la creación de 700 empleos directos