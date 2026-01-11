Avanza regulación de uso de móviles en escuelas

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que avanza la planeación de medidas para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, ante la evidencia de que su presencia en aulas, ha afectado el rendimiento académico de los estudiantes. El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que la iniciativa busca un equilibrio entre el uso educativo de la tecnología y la necesidad de mantener la atención en clase.

Torres Cedillo detalló que la medida no pretende prohibir completamente los celulares, sino regular su uso, especialmente en preescolar y primaria, donde los menores aún requieren supervisión directa de padres y maestros, y en secundaria, el nivel más afectado por distracciones y casos de ciberbullying relacionados con retos virales.

El funcionario reconoció que la distracción causada por los dispositivos ha impactado en el aprendizaje, con alumnos interrumpiendo clases y disminuyendo su concentración, por lo que el control en el aula es considerado prioritario. Señaló que, aunque los incidentes virales no se han generalizado, su presencia sigue siendo un riesgo latente para la convivencia escolar y el desempeño académico.

Finalmente, Torres Cedillo indicó que esta semana se presentará información y gestiones ante diputados locales para avanzar en la regulación, con el objetivo de proteger a los estudiantes, mejorar el rendimiento y garantizar que los celulares se utilicen como herramienta educativa y no como fuente de distracción.

Estudios internacionales han encontrado una relación entre el uso de teléfonos móviles en el entorno escolar y el rendimiento académico, con análisis que indican una asociación negativa entre el tiempo de uso en clase y los resultados académicos de los alumnos, lo cual ha motivado políticas de regulación en otros países para mejorar la atención y desempeño en el aula.