Avanza rehabilitación de Unidad Deportiva

Siguen en proceso de entrega las áreas rehabilitadas en espacios deportivos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva "21 de Marzo" ha fortalecido la práctica deportiva y la convivencia familiar.

Para el caso de ese punto en particular, la alcaldía informó que desde hace un año, la afluencia de visitantes de todos los días aumentó hasta en un 45 por ciento.

La alcaldía precisó que la Unidad Deportiva "21 de Marzo" es un recinto que hoy ofrece espacios seguros y gratuitos para la actividad física y la convivencia familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luis Fernando Bañuelos, responsable operativo de la Unidad Deportiva, informó que al cierre del 2025, se ha aplicado mejoras en materia de iluminación y rehabilitación de todas las instalaciones. Aseguró que una de las transformaciones más destacadas fue la renovación de los campos de futbol, lo que ha permitido que el centro deportivo más grande esté al 95 por ciento de sus mejoras.

Aseguró que a partir de las labores de rehabilitación, hay un incremento del 40 al 45 por ciento en la afluencia de personas, quienes no solo la visitan y utilizan para actividades deportivas, sino también para convivencia recreativa, como picnics familiares, caminatas y actividades grupales.

Precisó que las acciones de mantenimiento permanente al cierre de año incluyeron limpieza general, poda, retiro de maleza, rehabilitación de sanitarios y la instalación de césped en el campo deportivo principal, mientras que el resto del recinto muestra avances visibles debido al riego constante como parte de los trabajos de recuperación.