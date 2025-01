A pesar de amparos, avanza rehabilitación del Parque de Morales

El Gobierno del Estado continúa labores de rehabilitación en Parque Juan H. Sánchez o mejor conocido como Parque de Morales, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). Actualmente ha rehabilitado sanitarios, además de iniciar con labores de limpieza en el lago y parte de la planta tratadora.

En entrevista, la titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, dijo que el proyecto ejecutivo se ha entregado en respuesta a los requerimientos por el amparo promovido por una asociación civil. Estas acciones legales han interferido con el calendario de obra y finalmente, la resolución han implicado no retirar ningún ejemplar del ecosistema del Parque de Morales, inclusive aquellos árboles que representen un riesgo para la ciudadanía, dijo la funcionaria.

"No estamos detenidos, pero sí se ha afectado el ritmo de trabajo, la consigna es no derribar ningún árbol, aunque representen un riesgo para la ciudadanía y usuarios, o que no tengan ya vida, no se podrán derribar. Esto ha replanteado el proyecto en cuanto al diseño de los accesos a este parque", detalló Vargas Tinajero.

La Seduvop continúa el seguimiento jurídico y mantiene comunicación con el gobierno de la Capital en seguimiento a los tiempos de la obra y las autorizaciones requeridas.

Este proyecto de rehabilitación a uno de los más importantes espacios de recreación, fortalecimiento al deporte, armonía social y sano desarrollo de la zona metropolitana, es prioridad para su entrega en 2025.