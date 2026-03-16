Avanza restauración de Edificio Central de la UASLP: rector

Los actos de vandalismo registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, que dejaron daños en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), deben ser atendidos por las autoridades, señaló el rector de la institución, Alejandro Zermeño Guerra, quien afirmó que la universidad mantiene respeto hacia las manifestaciones sociales, pero no hacia el vandalismo.

Luego de que el edificio central de la universidad resultara uno de los inmuebles afectados tras las movilizaciones del 8 de marzo, el rector indicó que la institución mantiene una postura de respeto hacia el derecho a la protesta, aunque subrayó que el deterioro del patrimonio arquitectónico es un tema distinto.

"Como toda sociedad tenemos absoluto respeto para las manifestaciones y esas serán siempre respetadas. Lo que creo que se tiene que tener mucha atención es en el vandalismo; ahí ya nosotros no intervenimos. El evitar ese vandalismo depende de las autoridades", expresó el rector.

Zermeño Guerra recordó que el primer cuadro de la ciudad concentra diversos inmuebles históricos, por lo que los daños ocasionados impactan también en la imagen turística de la capital, particularmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

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"Son edificios históricos. El centro de San Luis es un lugar muy bonito para el turismo y ahora esperamos visitantes en Semana Santa. Dar una imagen con grafitis, vidrios rotos o cruces dañadas no es una buena imagen para la capital ni para el estado", afirmó.

En cuanto a los trabajos de restauración en el Edificio Central de la Universidad, el rector explicó que las labores presentan avances importantes, aunque todavía continúan algunos detalles de rehabilitación.

Precisó que actualmente se realizan trabajos de pintura y fortalecimiento de puertas, entre otras intervenciones, con la expectativa de que el inmueble pueda mostrar una mejor imagen para los visitantes durante la próxima temporada turística.

Asimismo, reconoció que las reparaciones resultan costosas, debido a que se trata de un edificio con valor histórico, por lo que cualquier intervención debe cumplir con lineamientos especializados.

"Si te rompen una pieza de cantera, primero hay que encontrar una similar a la que está colocada y no puedes simplemente mandar a unos albañiles a repararla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que supervisar esas restauraciones, y todo eso implica costos", puntualizó.