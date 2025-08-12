logo pulso
Avanzan carpetas de investigación por "cártel inmobiliario": FGE

García Cázares recordó que hay dos vinculados a proceso como probables responsables

Por Martín Rodríguez

Agosto 12, 2025 01:44 p.m.
María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, dijo que ya van muy avanzadas las otras 14 carpetas de investigación relacionadas con el llamado "cártel inmobiliario" local y si aparecen otros partícipes, el Ministerio Público actuará en consecuencia.

Recordó que la carpeta de investigación que ya está judicializada y mantiene vinculados a proceso a dos probable responsables.

Añadió que las 14 carpetas de investigación abiertas por otras denuncias, fueron presentadas en diferentes fechas, pero se espera completarlas cuanto antes para efecto de solicitar el ejercicio de la acción penal.

García Cázares dijo que, si bien, el monto de lo defraudado y el tipo de los bienes sustraídos a las víctimas son diferentes, la primera judicialización facilita las condiciones para trabajar con el resto de las carpetas de investigación.

Recordó que algunos objetos sustraídos a las víctimas en el fraude inmobiliario, son vehículos, y algunos otros son inmuebles, pero la actuación de los implicados ayuda a seguir una línea de investigación muy concreta.

Agregó que hasta ahora, lo que han encontrado son delitos de falsificación de documentos y fraude, y sin embargo, las investigaciones continúan y se desahoga cada una de las carpetas de investigación para determinar si hay otras conductas delictivas.

