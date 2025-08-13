Avanzan las carpetas vs. el cartel inmobiliario

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, dijo que ya van muy avanzadas las otras 14 carpetas de investigación relacionadas al cartel inmobiliario, pero que si aparecen otros partícipes, el Ministerio Público actuará en consecuencia.

Luego de que abogados potosinos y víctimas revelaron la probable participación de trabajadores de Ministerio Público y de juzgados en las acciones legales que derivaron en la consumación de los fraudes inmobiliarios, la fiscal informó que no está descartado el ejercicio de la acción penal en contra de quien resulte responsable.

Precisó que la carpeta de investigación que ya está judicializada y mantiene vinculados a proceso a dos probable responsables.

Añadió que las 14 carpetas de investigación abiertas por las otras denuncias, fueron presentadas en diferentes fechas, pero se espera completarlas cuanto antes para efecto de solicitar el ejercicio de la acción penal.

Dijo que si bien el monto de lo defraudado y el tipo de los bienes sustraídos a las víctimas son diferentes, la primera judicialización facilita las condiciones para trabajar con el resto de las carpetas de investigación.

Recordó que algunos objetos sustraídos a las víctimas en el fraude inmobiliario, son vehículos, y algunos otros son inmuebles, pero la actuación de los implicados ayuda a seguir una línea de investigación muy concreta.

Agregó que hasta ahora, lo que han encontrado son delitos de falsificación de documentos y fraude, y sin embargo, las investigaciones continúan y se desahoga una a una las carpetas de investigación para determinar si hay otras conductas delictivas, y la fiscalía actuará dependiendo de los datos que arroje cada carpeta.