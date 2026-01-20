Avanzan peregrinos hacia San Juan

Peregrinos que van rumbo a San Juan de los Lagos, ya se encuentran listos para dirigirse a la Catedral de dedicación de la imagen de la virgen. Les espera un largo trayecto a pie, por un lapso de diez días.

Los peregrinos pidieron a los automovilistas atender vías alternas o tener paciencia, a partir de las 6 y hasta las 8:30 de la mañana de este viernes 23, en su concentración en el exterior del templo de Morales y las avenidas que incluyen Prolongación Azufre, Carranza, Manuel Nava Martínez, Salvador Nava Martínez, Cordillera de los Alpes y la carretera a Guadalajara.

Hasta ahora, el único pendiente de resolución es la autorización de la alcaldía de la capital para el envío de una pipa diaria, que les abastezca de agua desde San Luis Potosí hasta San Juan de los Lagos.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, acordó con los peregrinos llevar apoyo preventivo desde la salida del próximo viernes en el templo de Morales, hasta los límites territoriales con Ocampo, Guanajuato, es decir, les llevarán la protección hasta los límites el recorrido por Villa de Arriaga. Al sitio acudirían brigadistas de Protección Civil y policías de la Guardia Civil del Estado.

Por otra parte, Protección Civil estatal inició los contactos con las alcaldías de Villa de Arriaga, Ocampo en Guanajuato y Ojuelos, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, en busca de apoyo para los peregrinos, de manera que se les proteja de incidencias y también a través de soluciones viales.

Los peregrinos acudirán este martes a la alcaldía de la capital, con el fin de buscar el apoyo para la pipa que de manera tradicional les lleva para el abastecimiento a lo largo del camino.

Este martes, la imagen venerada de la virgen de San Juan de los Lagos, será entregada a los peregrinos por parte del párroco del templo de Morales, para la celebración de una misa.

La imagen fue llevada a diferentes hogares para oraciones y ahora corresponde un velatorio que concluirá con el resguardo de la imagen hasta su presentación en el templo, con el fin de iniciar la peregrinación con una misa de bendición, el viernes a las 6 de la mañana.