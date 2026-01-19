logo pulso
SLP

Con Interapas, un 'divorcio' de mutuo consentimiento: Navarro

Por Leonel Mora

Enero 19, 2026 01:05 p.m.
A
Juan Manuel Navarro Muñiz / Archivo

En el tema de la salida de Soledad de Graciano Sánchez de Interapas, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que "si se quiere ver el tema como un 'divorcio', será uno de mutuo consentimiento", pues agregó que al municipio soledense no le puede ir peor que en la actualidad que todavía forma parte del organismo. 

Afirmó en entrevista que tanto Soledad como el municipio capitalino tienen lo necesario para administrar sus recursos hídricos y sanitarios de manera independiente.

"Vi una declaración del alcalde Enrique Galindo Ceballos que incluso me la comentó él mismo de manera privada: que la salida de Soledad parecía un 'divorcio', pero creo que será un divorcio con mutuo consentimiento. Será en buenos términos y de una forma en la que nadie salga afectado. Valoro el cuestionamiento (del alcalde) porque es muy objetivo. Nadie va a batallar. Nadie va a perder. Al contrario: serán las y los ciudadanos quienes ganen", declaró el edil Navarro Muñiz.

Comentó que "se oyen voces que dicen que Soledad va a perder con esta separación, pero no será así; nosotros tenemos pozos en nuestro municipio y también infraestructura. Tenemos también los números de lo que se recauda. Hablan de que a Soledad le puede ir mal o de que a la capital le puede ir mal, pero creo que, mediante un buen acuerdo de separación, le va a ir bien a la gente de Soledad y también de la capital".

Resaltó que, "sin duda, a Soledad no le puede ir peor que como estamos en estos momentos con Interapas. Al separarnos, no nos puede ir peor. Nos tiene que ir mejor y estoy seguro de que así va a ser".

Interapas, preparado para el "divorcio" de Soledad y Pozos

Aunque no hay notificación formal sobre la separación, dice alcalde

Con Interapas, un 'divorcio' de mutuo consentimiento: Navarro

Leonel Mora

