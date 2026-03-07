Ayto. de Soledad prevé retirar Alerta de Género

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez analiza la posibilidad de que en el corto plazo se levante la Alerta de Violencia de Género en el municipio, luego de que, de acuerdo con autoridades locales, se han atendido diversos señalamientos emitidos cuando se activó este mecanismo.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que existe trabajo coordinado con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, instancia con la que se ha dado seguimiento a las observaciones que en su momento colocaron al municipio dentro de la alerta.