logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayto. de Soledad prevé retirar Alerta de Género

Se han atendido señalamientos al activarse este mecanismo: edil

Por Samuel Moreno

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ayto. de Soledad prevé retirar Alerta de Género

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez analiza la posibilidad de que en el corto plazo se levante la Alerta de Violencia de Género en el municipio, luego de que, de acuerdo con autoridades locales, se han atendido diversos señalamientos emitidos cuando se activó este mecanismo.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que existe trabajo coordinado con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, instancia con la que se ha dado seguimiento a las observaciones que en su momento colocaron al municipio dentro de la alerta.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro
    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    SLP

    Redacción

    Interapas instala nueva tubería.

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    SLP

    Redacción

    Conferencia por el 8M en SLP

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.