Ayto. de Soledad prevé retirar Alerta de Género
Se han atendido señalamientos al activarse este mecanismo: edil
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez analiza la posibilidad de que en el corto plazo se levante la Alerta de Violencia de Género en el municipio, luego de que, de acuerdo con autoridades locales, se han atendido diversos señalamientos emitidos cuando se activó este mecanismo.
El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz informó que existe trabajo coordinado con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, instancia con la que se ha dado seguimiento a las observaciones que en su momento colocaron al municipio dentro de la alerta.
no te pierdas estas noticias
Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
Redacción
Conferencia por el 8M en SLP
Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
Redacción
Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.