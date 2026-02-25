Ayudan a regresar a 50 potosinos desde Jalisco

Alrededor de 50 potosinos que se encontraban de vacaciones en el estado de Jalisco fueron trasladados de regreso a territorio potosino bajo un operativo especial de seguridad, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ante el clima de violencia registrado en la entidad vecina tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

El mandatario estatal detalló que el grupo provenía principalmente de la zona turística de Puerto Vallarta y recibió acompañamiento policial durante su trayecto hacia San Luis Potosí, luego de que se solicitara autorización para ingresar a territorio jalisciense y escoltarlos hasta los límites estatales.

"Tuvimos contacto con varios que venían de Puerto Vallarta, se les dio el acompañamiento para que llegaran a San Luis Potosí. Tuvimos que pedir permiso para entrar a Jalisco y escoltarlos desde Lagos de Moreno", señaló.

El operativo contempló la coordinación con autoridades de seguridad del estado vecino y la participación de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los vacacionistas.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal informó que se mantiene un despliegue permanente de vigilancia en los accesos a la entidad y a la capital potosina, como medida preventiva ante posibles riesgos.

"Vamos a seguir con todas las disposiciones de seguridad y filtros en las entradas a la capital y al estado. Seguirá el reforzamiento con los 800 elementos y con más de 400 patrullas que están activas en todas las inmediaciones", puntualizó.

Finalmente, el gobernador subrayó que las acciones de resguardo no se relajarán en el corto plazo, al considerar que la situación de seguridad en la región aún no está completamente estabilizada.