Ayuntamiento poceño entrega reconocimiento a las mujeres

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer (8M), el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, que encabeza la Presidenta Concejal, Patricia Aradillas reconoció a mujeres poceñas que, con su trabajo, dedicación y compromiso, han destacado en distintos ámbitos de la vida social, convirtiéndose en ejemplo e inspiración para otras mujeres del municipio.

Durante el evento, la Presidenta Concejal entregó reconocimientos a mujeres destacadas de este municipio por su trayectoria y aportaciones en distintos ámbitos: María Guadalupe Fraga Vargas, promotora de la municipalización; María Elsa Huerta Balderas; Isabella Martínez Mora, joven basquetbolista y seleccionada nacional; Petra Zárate Martínez, guardiana de las tradiciones; Sarahí Josefina Estrada Loredo, divulgadora científica; Brenda Elizabeth Rivas Palomo, policía destacada de la Guardia Civil Municipal; y Verónica Velázquez Ramírez, pionera del boxeo femenino en el estado.

El marco de este evento se vio engalanado con la presencia de Malena Ríos, activista y reconocida impulsora de la Ley Ácida, quien se ha convertido en un referente nacional en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la jornada, compartió una emotiva conferencia dirigida a las y los asistentes, en la que relató su experiencia de vida y destacó la importancia de alzar la voz, promover la resiliencia y fortalecer las acciones en favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Aradillas Adadillas expresó que, en Villa de Pozos sabemos que el trabajo, la dedicación y el compromiso de cada una de ustedes fortalece a las familias, impulsa a nuestra comunidad y nos inspira a seguir construyendo un municipio con más oportunidades para todas".

Finalmente la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Nelly López Soto, señaló que este reconocimiento permitió visibilizar historias de vida que reflejan el talento, la fortaleza y la determinación de las mujeres poceñas, quienes desde distintos espacios contribuyen a fortalecer el tejido social y promover valores como la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el impulso al talento femenino.