Baja captación del predial en San Luis capital

Durante el 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí registró una disminución del 2.14 por ciento en la recaudación del predial con respecto al 2024, de acuerdo con la información de la Plataforma Estatal de Transparencia.

Según los datos presentes en la (PET), específicamente en el apartado de ingresos bajo cualquier concepto, el propio ayuntamiento capitalino registró al cierre del año pasado un total de 468 millones 770 mil 575 pesos por concepto de recaudación del impuesto predial.

Mientras que en el 2024, se registró una recaudación total de 479 millones 52 mil 557.13 pesos, es decir, más de 10 millones de pesos que el año pasado, lo que equivale a una disminución anual del 2.14 por ciento.

Cabe resaltar que durante el 2025 se registró un promedio mensual de recaudación en el impuesto predial de 34 millones 64 mil 214 pesos, mientras que el 2024 el promedio mensual de recaudación fue de 39 millones 921 mil 46 pesos.

Enero del año pasado fue el mes con la mayor recaudación de este impuesto al alcanzar un total de 329 millones 752 mil 181 pesos, el cual registró una disminución del 0.3 por ciento anual.

En contraste, el mes de diciembre registró la menor recaudación de predial con apenas 134 mil 952 pesos, lo que equivale a un 82 por ciento menos que el mismo periodo del 2024, cuando se registró un monto de 756 mil 563 pesos.