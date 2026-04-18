Bajan homicidios dolosos en SLP

San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso a nivel nacional durante el primer bimestre de 2026, de acuerdo con indicadores de violencia letal presentados por la organización México Evalúa.

El reporte, que mide tasas por cada 100 mil habitantes entre enero y febrero, coloca a la entidad potosina con una tasa de 0.27 en homicidio doloso, una de las más bajas del país. Solo Yucatán (0.24), Coahuila (0.35) y Durango (0.46) registraron niveles similares o inferiores, mientras que Querétaro se posicionó ligeramente por encima con 0.56.

En contraste, los estados con mayores tasas en este indicador fueron Colima, con 15.03; Morelos, con 8.71; y Sinaloa, con 6.67, lo que refleja una diferencia significativa frente a las entidades con menor incidencia, entre ellas San Luis Potosí.

El informe también incluye otros indicadores de violencia letal. En el caso de personas desaparecidas y no localizadas, San Luis Potosí reportó una tasa de 0.23, mientras que en otros

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delitos contra la vida alcanzó 1.47. En feminicidio, la entidad registró 0.10, y en homicidio culposo, 2.16.

De acuerdo con la metodología del reporte, las cifras corresponden a registros oficiales integrados por instancias de seguridad y procuración de justicia, lo que permite establecer comparativos entre entidades en un mismo periodo.

Si bien los datos ubican a San Luis Potosí entre los estados con menor incidencia en homicidio doloso, el comportamiento de otros indicadores de violencia letal muestra variaciones que forman parte del contexto nacional en materia de seguridad durante el arranque de 2026.