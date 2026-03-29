Bajan iniciativa para designar a titular de órgano de control

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado rechazó una iniciativa que proponía establecer un procedimiento público y regulado para la designación del titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La propuesta, presentada por la diputada de Morena, Gabriela Torres López, planteaba incorporar convocatorias abiertas, etapas de evaluación, requisitos de elegibilidad y entrevistas a aspirantes, con el objetivo de definir reglas claras en el proceso de nombramiento, actualmente no contemplado en la legislación.

De acuerdo con el dictamen elaborado previamente, la iniciativa era procedente en términos técnicos y jurídicos, además de que atendía un vacío legal y advertía riesgos de falta de transparencia e incertidumbre jurídica al no existir criterios ni mecanismos de publicidad en el proceso.

Pese a estos elementos, la iniciativa fue rechazada por mayoría con votos del Partido Verde y del PT, mientras que un legislador de Morena se abstuvo. Durante la discusión, la promovente señaló que la justificación expresada por integrantes de la comisión estuvo relacionada con votaciones previas en contra de propuestas del mismo bloque.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No tenemos establecido qué sucede cuando esto pasa, es decir si se votó en contra de un dictamen que era el procedente que tenemos que hacer como comisión (...) Los argumentos de la comisión fueron que yo he votado en otros dictámenes en contra y esto fue la motivación del por qué se vota en contra de que un potosino o una potosina puedan ocupar el órgano interno de control del tribunal administrativo", declaró la legisladora morenista.

Tras la votación, el área técnica indicó que deberá elaborarse un nuevo dictamen en sentido improcedente para formalizar el rechazo. El Órgano Interno de Control es responsable de vigilar recursos públicos e investigar responsabilidades administrativas dentro del tribunal.