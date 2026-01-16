Bajan los casos de bullying en Cobach
El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) ha registrado recientemente entre cuatro y cinco eventos relacionados con bullying o acoso estudiantil, una cifra que refleja una disminución sostenida de este fenómeno en comparación con años anteriores, informó el director general del subsistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo.
El funcionario manifestó que, si bien los casos no han desaparecido por completo, ya no se presentan de manera cotidiana en los planteles, lo que atribuyó a la implementación de acciones preventivas y al seguimiento oportuno de las situaciones que se detectan dentro de la comunidad estudiantil.
Como parte de estas estrategias, el Cobach ha reforzado el trabajo institucional con pláticas y acercamientos con la Guardia Civil Estatal, orientados a la prevención del delito, del acoso escolar y de las adicciones, con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención entre las y los jóvenes.
Asimismo, Centeno Trejo explicó que se adecuaron salas especiales en los planteles para atender a estudiantes que presenten episodios de estrés o ansiedad, espacios donde pueden recibir contención emocional y tranquilidad antes de continuar con los protocolos de atención.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Nueva tarifa de $13.50 a partir del viernes 16 de enero
Pulso Online
Además de la tarifa general, se mantendrán montos diferenciados: $12.50 en la modalidad de prepago y $6.75 en tarifa especial.
Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta
Leonel Mora
El programa 'Contribuyente Cumplido' premia a los contribuyentes y fomenta el pago puntual del impuesto predial en Soledad.
Gobierno ve respaldo industrial tras anuncio de GM
Redacción
Sostuvo que la inversión de la armadora fortalece la cadena automotriz y el empleo en San Luis Potosí