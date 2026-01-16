Bajan los casos de bullying en Cobach

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) ha registrado recientemente entre cuatro y cinco eventos relacionados con bullying o acoso estudiantil, una cifra que refleja una disminución sostenida de este fenómeno en comparación con años anteriores, informó el director general del subsistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo.

El funcionario manifestó que, si bien los casos no han desaparecido por completo, ya no se presentan de manera cotidiana en los planteles, lo que atribuyó a la implementación de acciones preventivas y al seguimiento oportuno de las situaciones que se detectan dentro de la comunidad estudiantil.

Como parte de estas estrategias, el Cobach ha reforzado el trabajo institucional con pláticas y acercamientos con la Guardia Civil Estatal, orientados a la prevención del delito, del acoso escolar y de las adicciones, con el objetivo de fortalecer una cultura de prevención entre las y los jóvenes.

Asimismo, Centeno Trejo explicó que se adecuaron salas especiales en los planteles para atender a estudiantes que presenten episodios de estrés o ansiedad, espacios donde pueden recibir contención emocional y tranquilidad antes de continuar con los protocolos de atención.

