Bajo control, ambulantes de la Basílica

El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene un operativo especial en la Calzada de Guadalupe por las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, donde se prevé la llegada de más de 400 peregrinaciones durante este 11 y 12 de diciembre. De acuerdo con Ángel de la Vega, titular de la Dirección de Comercio Municipal, el control del ambulantaje se ha reforzado para evitar la instalación de comerciantes no autorizados.

El director explicó que los permisos otorgados para esta fecha se manejan a través de organizaciones formalmente reconocidas, con reglas específicas que —afirmó— se han respetado hasta ahora. Sin embargo, detalló que personal municipal ha tenido que retirar e infraccionar a personas que intentaron vender sin autorización o que se instalaron de manera improvisada sobre la vía pública.

De la Vega subrayó que el padrón de comerciantes autorizados para el 12 de diciembre no se incrementó este año, manteniendo el mismo esquema histórico de ocupación para evitar saturaciones y permitir el flujo de peregrinos.

Además, informó que para el Centro Histórico —temporada que abarcan todo diciembre— se aprobaron 69 espacios, una cifra menor a la otorgada el año pasado. Estos permisos concluyen el último día del mes y están sujetos a supervisión constante.

El funcionario destacó que el objetivo es equilibrar el orden en la vía pública con la necesidad de quienes buscan una oportunidad de ingreso durante las festividades. "Se trata de mantener el control y, al mismo tiempo, dar condiciones para que estas personas puedan trabajar de manera digna", señaló.

Comercio Municipal mantendrá vigilancia durante ambos días para garantizar que únicamente operen los comerciantes con autorización y que las actividades no interfieran con el paso de los peregrinos.