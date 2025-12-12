logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bajo control, ambulantes de la Basílica

De la Vega dice que permisos se otorgaron a través de organizaciones tradicionales

Por Samuel Moreno

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Bajo control, ambulantes de la Basílica

El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene un operativo especial en la Calzada de Guadalupe por las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, donde se prevé la llegada de más de 400 peregrinaciones durante este 11 y 12 de diciembre. De acuerdo con Ángel de la Vega, titular de la Dirección de Comercio Municipal, el control del ambulantaje se ha reforzado para evitar la instalación de comerciantes no autorizados.

El director explicó que los permisos otorgados para esta fecha se manejan a través de organizaciones formalmente reconocidas, con reglas específicas que —afirmó— se han respetado hasta ahora. Sin embargo, detalló que personal municipal ha tenido que retirar e infraccionar a personas que intentaron vender sin autorización o que se instalaron de manera improvisada sobre la vía pública.

De la Vega subrayó que el padrón de comerciantes autorizados para el 12 de diciembre no se incrementó este año, manteniendo el mismo esquema histórico de ocupación para evitar saturaciones y permitir el flujo de peregrinos.

Además, informó que para el Centro Histórico —temporada que abarcan todo diciembre— se aprobaron 69 espacios, una cifra menor a la otorgada el año pasado. Estos permisos concluyen el último día del mes y están sujetos a supervisión constante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario destacó que el objetivo es equilibrar el orden en la vía pública con la necesidad de quienes buscan una oportunidad de ingreso durante las festividades. "Se trata de mantener el control y, al mismo tiempo, dar condiciones para que estas personas puedan trabajar de manera digna", señaló.

Comercio Municipal mantendrá vigilancia durante ambos días para garantizar que únicamente operen los comerciantes con autorización y que las actividades no interfieran con el paso de los peregrinos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP
    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP

    Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La diputada Nancy García de Morena se abstuvo de respaldar el presupuesto argumentando disparidad en la asignación para instituciones educativas

    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027
    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027

    Avanza en Congreso reforma que garantiza gobernadora en 2027

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen podría ser sometido al Pleno en sesión del próximo domingo

    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho
    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

    Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Un grupo de académicos se inconformó por haber sido excluido del proceso para nuevo director o directora

    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa
    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa

    Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa

    SLP

    Rubén Pacheco

    El Órgano de Administración emitirá una convocatoria para contrataciones