Bajó un 40% la actividad del rastro municipal

Durante la temporada de Cuaresma, la actividad en el Rastro Municipal de Soledad disminuye ligeramente en un porcentaje de alrededor del 40 por ciento, reportó el encargado del área, Gerardo Mota.

El funcionario explicó que, aunque en los últimos años no todas las personas mantienen la tradición de evitar el consumo de carnes rojas en este periodo, aún hay quienes la conservan, lo que se refleja en una ligera reducción por parte de los introductores de ganado en el número de animales que llevan al área de matanza.

Precisó que tanto el sacrificio de ganado porcino como bovino presenta una baja; sin embargo, aclaró que se trata de un periodo breve, de entre dos y tres semanas, por lo que no impacta de manera significativa en los ingresos de los introductores, a pesar de que la comercialización disminuye.

Detalló que actualmente el sacrificio de ganado porcino se realiza los lunes, miércoles y viernes, mientras que el ganado vacuno se procesa los lunes y sábados, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

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Finalmente, señaló que se espera que pronto inicien los trabajos de remodelación en el rastro, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y atraer a un mayor número

de introductores.