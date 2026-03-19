Banco de Alimentos, en crisis financiera

El Banco de Alimentos de San Luis Potosí se quedó sin recursos para pagar impuestos. Desde hace un año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le congeló el sello digital y no puede emitir facturas, lo que dificulta la adquisición y en su caso reparto de donativos para las familias pobres.

El presidente del organismo civil, Héctor D´Argence Villegas, llamó a la solidaridad de los potosinos para tratar de sacar a la organización del bache en el que se encuentra. La segunda opción consiste en solicitar un crédito.

Explicó que la organización civil no puede pedir facturas ni nada que se le parezca, porque su sello digital no puede procesar esas facturas y aunque se trata de una institución que atiende a decenas de miles de personas, finalmente ya enfrenta problemas con el SAT por falta de liquidez, principalmente para cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Dijo que él personalmente se entrevistó con los administradores locales del SAT y les pidió una prórroga para pagar el impuesto en parcialidades, pero no he encontrado respuesta positiva.

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"Ya buscamos ayuda y la generosidad de la gente y desafortunadamente no encontramos respuesta suficiente, y sin embargo, estamos buscando la manera a través de un crédito bancario que nos ayude a solventar la urgencia".

Añadió que el Banco de Alimentos insistirá en solicitar ayuda y generosidad de los potosinos para oxigenar sus finanzas y pagar los adeudos que tiene con el SAT, medida que consideró necesaria porque finalmente es una institución que proporciona ayuda.

Dijo que para llegar a las personas pobres ha sido necesario conseguir ayuda de una tercera organización, para que a su vez ésta pueda contribuir en la medida de las posibilidades,

Sostuvo que en tanto permanezca congelado el sello digital, les es imposible exhibir los recibos deducibles de impuestos a los donadores, lo que ha obligado a buscar la solidaridad de otra organización civil para continuar con el apoyo a las personas en condición de pobreza.

"Sí hay un retraso en el pago de ISR pero el dinero no se omitió porque alguien se lo llevara, sino porque no hay liquidez para pagarlo", puntualizó.