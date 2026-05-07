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Barda vandalizada del MC, sería por tensión entre partidos

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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Barda vandalizada del MC, sería por tensión entre partidos

La barda pintada hace cinco días por militantes de Movimiento Ciudadano en la cancha Los Olivos, en Villa de Pozos, fue intervenida y modificada durante la noche, sin que hasta el momento se tenga información sobre quién realizó el acto, informó el concejal regidor Luis Enrique López Martínez.

De acuerdo con el funcionario, vecinos de la zona no lograron identificar a los responsables ni observar el momento en que ocurrió la alteración. Precisó que la intervención se hizo con pintura amarilla, similar a la utilizada en señalización de banquetas, lo que apunta a que el hecho se realizó en horas nocturnas, cuando hay menor visibilidad y tránsito.

López Martínez afirmó que no se presentarán señalamientos directos contra alguna persona, autoridad o fuerza política, y descartó atribuir responsabilidad a la presidencia municipal. Sin embargo, reconoció que el hecho ocurre en un contexto de tensión entre partidos y no descartó que se trate de una acción motivada por inconformidad política o por intentos de frenar actividades de su grupo.

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