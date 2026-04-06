Bendice León XIV a sacerdotes de SL

Sacerdotes potosinos recibieron una bendición del Papa León XIV documentada, por haber cumplido 25 o 50 años de servicio religioso. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y los obispos eméritos de Xochimilco, Andrés Vargas Peña, y de Texcoco, Juan Manuel Mancilla Sánchez, concelebraron la misa que reconoció la trayectoria de quienes fueron ordenados en 1976 y 2001.

En la ceremonia que convocó a todos los sacerdotes de la Diócesis, fueron celebrados con la bendición papal, sacerdotes ordenados hace medio siglo por el décimo obispo de la entonces Diócesis de San Luis Potosí, Ezequiel Perea Sánchez y de manera respectiva, hace un cuarto de siglo, por el entonces segundo arzobispo de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes.

Por lo que se refiere a las vocaciones, la Iglesia Católica Potosina pidió que más jóvenes se animen a buscar el sacerdocio.

Los sacerdotes recibieron una constancia en la que se hace la anotación de una bendición enviada por el Papa León XIV.

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Para los sacerdotes que cumplen 50 años de vida sacerdotal, la bendición papal correspondió a los presbíteros Francisco Ortiz Ríos, César Vicente Rodríguez Villarreal y Francisco Roberto Dávalos Morales.

Para los sacerdotes que cumplen 25 años de ordenación, la bendición enviada por el Papa León XIV, correspondió a Pascual Segura Rangel, J. Álvaro Anselmo Velázquez Ramírez, Domingo Tenorio Ortega, Carlos Jorge García Noyola, Alfredo Sánchez Escareño, Juan Antonio Serna Zubieta, Miguel Ángel Carvajal Morales y Alejandro García Sánchez.